Unbekannter fährt Außenspiegel ab

In der Straße "Zum Flughafen" in Herzogenaurach hat sich am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Eine 38-jährige Frau war gerade auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie einen Knall hörte und sah, dass ein Auto ziemlich nah an ihrem geparkten Auto vorbeifuhr. Als sie an ihrem Fahrzeug ankam, stellte sie fest, dass das linke Außenspiegelgehäuse abgebrochen und das Spiegelglas herausgefallen waren. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Mögliche Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/ 78090 in Verbindung zu setzen.