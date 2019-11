Unbekannter erschreckt und gefährdet Leichtkraftradfahrer

Die Polizeiinspektion Neustadt sucht Zeugen eines durchaus etwas mysteriösen Vorfalls auf der Forststraße in Neuensorg. Dort fuhr am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Forststraße in Neuensorg Richtung Weidhausen. Wie die Polizeiinspektion Neustadt berichtet, trat kurz vor der Einmündung Neue Heimat plötzlich ein bislang unbekannter Mann hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn und streckte dem entgegenkommenden Zweiradfahrer einen Kreuzschlüssel entgegen. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver konnte der Fahrer einen Treffer mit dem Radkreuz verhindern. Dabei stürzte er beinahe auf die Fahrbahn. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der unbekannte Mann in unbekannte Richtung verschwunden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310. pol