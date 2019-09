Ein bislang Unbekannter hat am Montag, vermutlich zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, in der Gemarkung Schondraleite auf einen Hirschen geschossen. Der verendete Tier wurde schließlich auf einer Wiese aufgefunden. Der geschädigte Jagdpächter zeigte die Tat am Dienstag an. Die Polizei ermittelt in diesem Fall. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/90 60. pol