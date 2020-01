Euerdorf vor 16 Stunden

Unbekannter durchtrennt Kabel

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstag, 18. Januar, 18 Uhr, bis Sonntag, 19. Januar, 13 Uhr, das SAT-Kabel und das Telefonkabel an einem Haus in der Straße "Am Mühlbach" durchtrennt. Der Sc...