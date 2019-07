Unbekannter droht mit Glasflasche

Mit einer abgebrochenen Glasflasche hat ein bislang Unbekannter am frühen Sonntagmorgen eine Personengruppe bedroht und Drogen gefordert, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die fünf jungen Männer, die der Unbekannte ansprach, waren kurz nach 0.30 Uhr beim Bahnübergang an der Neustadter Straße nahe eines Verpackungsunternehmens unterwegs. Der Mann fragte sie nach Marihuana. Die jungen Leute teilten ihm mit, dass sie keines besäßen, woraufhin der Tatverdächtige eine Glasflasche zerschlagen und die Männer damit bedroht haben soll. Als diese die Polizei verständigten, flüchtete der Täter über die Bahngleise.

Der Gesuchte wird als etwa 25 Jahre alt und 185 Zentimeter groß und athletisch beschrieben. Er hat eine eher dunklere Hautfarbe, schwarze Haare und sprach gebrochen deutsch.

Zeugen, die am Sonntagmorgen, 0.30 Uhr, an der Neustadter Straße in der Nähe des Verpackungsunternehmens Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Kripo Coburg unter Telefon 09561/645-0. red