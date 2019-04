Unbekannter dreht Schraube in Reifen

Ein in der Höchstadter Inastraße geparkter grauer VW Passat ist zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, durch Unbekannte beschädigt worden. Es wurden in den vorderen rechten Reifen eine Schraube gedreht sowie der hintere Scheibenwischer verbogen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940.