Ein Unbekannter hat am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch in einem Mehrfamilienhauses in der Sander Straße in Zeil die Tür einer Mietswohnung beschädigt. Der Täter war durch die offen stehende Haustür in das Anwesen eingedrungen und hinterließ dort einen Schaden von rund 50 Euro. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?