Ein Unbekannter hat die Fensterscheibe eines Hotels in Haßfurt demoliert. Am Dienstagabend hörte die Gastwirtin des Betriebes in der "Oberen Vorstadt" einen Knall und anschließend Glas splittern. Bei der sofortigen Nachschau bemerkte sie ein kaputtes Fenster in der Gaststube. Ein unbekannter Täter hatte die doppelt verglaste Scheibe eingeschlagen und einen Schaden von rund 500 Euro verursacht.