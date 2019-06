Coburg vor 20 Stunden

Unbekannter bricht Opferstock auf

Einen Opferstock in der Morizkirche im Kirchhof brach ein Unbekannter im Laufe der letzten Tage auf. Durch Aufhebeln des Behältnisses gelangte dieser an den Inhalt. Der Sachschaden am Opferstock liegt...