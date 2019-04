Unbekannter bleibt an Außenspiegel hängen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 13.55 und 14.30 Uhr in der Straße "Zum Flughafen" in Herzogenaurach bei einem geparkten Auto den linken Außenspiegel beschädigt. Vermutlich im Vorbeifahren touchierte das unbekannte Fahrzeug den Spiegel, so dass dieser abbrach. Der entstandene Schaden beträgt rund 800 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 in Verbindung zu setzen.