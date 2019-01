Unbekannter bleibt an Außenspiegel hängen

Der Halter eines Fiat 500 hat am Mittwoch sein Fahrzeug in der Karl-Bröger-Straße in Herzogenaurach geparkt. Ein bislang nicht bekannter Fahrer touchierte wohl das Fahrzeug, wobei der linke Außenspiegel abbrach. Der Verursacher des Schadens meldete sich weder bei der Polizei noch hinterließ er eine Nachricht für den Geschädigten. Personen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09123/78090 in Verbindung zu setzen.