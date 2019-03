Unbekannter besprüht Schule

Einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursachte ein unbekannter Täter, der während des Wochenendes eine Wand des Schulgebäudes in der Straße Schulring in Zeil mit grüner Farbe besprüht hat. Die Polizei sucht nach Zeugen, Telefonnummer 09521/9270. Im Umfeld von Schule, Rudolf-Winkler-Haus, Hallenbad und ehemaligem Caritashaus, in dem Vereinsräume, die Grundschulmittagsbetreuung und der städtische Jugendtreff untergebracht sind, ist es in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder zu Fällen von Vandalismus gekommen. Und wiederholt wurde in die dortigen Gebäude eingebrochen. Auch Fälle von Rauschgiftkriminalität wurden auf dem Areal festgestellt. Der Stadt und der Polizei sind die Vorkommnisse ein ständiger Anlass für Ärger.