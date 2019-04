Unbekannter besprüht Kapelle

In der Zeit vom 10. bis 24. April hat ein bislang Unbekannter die Außenseite der Flurkapelle in Gremsdorf mit einem Schriftzug "KAIRO" in hellblauer und schwarzer Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen. pol