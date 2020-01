Unbekannter besprüht Informationstafel

Mit Graffiti beschädigte ein Unbekannter eine Informationstafel an der Boccia-Bahn in Poppenlauer im Tatzeitraum vom vergangenen Montag bis Mittwoch, schreibt die Polizei Bad Kissingen. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol