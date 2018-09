Unbekannter beschädigt zwei Warnbaken

Zu mehreren Sachbeschädigungen an einer Baustelle in der Aischer Hauptstraße ist es zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwei Warnbaken, die den Baustellenbereich in der Aischer Hauptstraße absicherten. Außerdem wurden zwei Warnleuchten, die auf die Warnbaken aufgesteckt waren, umgebogen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizeiinspektion Höchstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09193/63940 um sachdienliche Hinweise.