Unbekannter beschädigt zwei Autoreifen

Ein Unbekannter hatte es auf einen Opel Astra abgesehen, der am Freitag gegen 20.15 Uhr in der Sandstraße geparkt war. Beim Losfahren gegen 21.15 Uhr stellte der Besitzer ein lautes Abrollgeräusch und schlechte Bremsverhalten fest. An beiden Vorderreifen waren die Ventilkappen entfernt und die Luft abgelassen worden. Zeugen mögen sich unter 09571/95200 bei der Polizeiinspektion Lichtenfels melden. pol