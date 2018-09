Unbekannter beschädigt Stoßfänger

Ein 47-Jähriger stellte seinen Audi A 6 am Freitag in der Ostlandstraße oberhalb des Spielplatzeingangs am rechten Fahrbahnrand ab. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, musste er einen Schaden am Stoßfänger vorne links feststellen. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/975020 entgegen. red