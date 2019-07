Unbekannter beschädigt Pkw

Bereits am Montag, 22. Juli, stellte ein 53-jähriger Staffelsteiner gegen 17 Uhr seinen Mercedes am Straßenrand in der Nelkenstraße ab. Als er am Dienstagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Mercedes über Nacht beschädigt worden war. Ein unbekannter Täter hatte sowohl das linke Schweinwerferglas als auch den linken Kotflügel verkratzt. Dadurch entstand dem Fahrzeughalter ein Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol