Einen Fall von Vandalismus verfolgt die Haßfurter Polizei in Eltmann. Am Montag in der Zeit von 9.30 bis 11.25 Uhr wurde ein in der Schulstraße abgestelltes Mofa beschädigt. An der orangefarbenen KTM Bora wurde der Ledersitz zerschlitzt und der Vergaser abgeschraubt. Dem 16-jährigen Besitzer entstand dadurch ein Schaden von 250 Euro. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt, Telefon 09521/9270.