Unbekannter beschädigt Mauer

Vermutlich in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer die Mauer im Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Paulstraße beschädigt. Aufgrund des entstandenen Schadens, ist davon auszugehen, dass ein Lkw den Putz von der Mauer gerissen hat. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060. pol