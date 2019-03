Unbekannter beschädigt Mauer

In der Zeit vom 14. bis 28. März wurde beim Treppenaufgang zum Friedhof in Elfershausen die dortige Mauer angefahren. Hierbei wurde die obere Steinreihe verschoben. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 50 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die PI Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol