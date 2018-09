Unbekannter beschädigt Lkw einer Bäckerei

Ein Schaden von etwa 1500 Euro entstand am Lkw einer Bäckerei, der in der Zeit vom 22. August, 14 Uhr, bis 30. August, 14 Uhr, in der Steinernen Heide von einem Unbekannten beschädigt wurde. Der Lkw stand bei der Firma unter einem Vordach und weist an der linken Seite sechs kleine Eindellungen auf.