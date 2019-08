Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug

Am Samstag zwischen 23 und 23.30 Uhr wurde in Marloffstein ein Fahrzeug im Bereich des Kofferraumes beschädigt. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit auf dem Aussichtsparkplatz am Ortsausgang von Marloffstein in Richtung Atzelsberg. Hier wurde es durch einen unbekannten Täter mit einem Fußtritt beschädigt, so dass ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei Erlangen-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnumer 09131/760514 entgegen.