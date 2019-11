Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Auf dem Parkplatz eines Geldinstituts in der Hemhofener Hauptstraße ist zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, ein geparkter, blauer Seat Ibiza an der Säule zwischen Fahrer- und Hecktür offensichtlich durch einen Schlag beschädigt worden. Der entstandene Schaden an der Zierblende dürfte rund 300 Euro betragen. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940.