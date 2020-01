Unbekannter beschädigt geparkten VW-Bus

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 7 und 17 Uhr in Herzogenaurach den linken Außenspiegel eines braunen VW T5, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Bereich des Olympiarings geparkt war, abgefahren. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein davor parkender blauer VW Golf am hinteren Kotflügel beschädigt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09132/78090 mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach in Verbindung zu setzen.