Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Im Stadtteil Garitz ist in der Zeit von 23. November bis 2. Dezember im Max-Planck-Weg der dort ordnungsgemäß geparkte weiße Ford Focus eines 67-Jährigen beschädigt worden. Es entstand ein Schaden am vorderen linken Kotflügel in Höhe von circa

700 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/ 714 90 in Verbindung zu setzen. pol