Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag die Eingangstür einer Tankstelle in der Burgkunstadter Straße beschädigt. Der Täter warf einen Gegenstand gegen die Eingangstür, so dass diese beschädigt wurde. In diesem Zusammenhang ist auch ein heller Audi aufgefallen. An der Tür entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle gesehen?