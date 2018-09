Unbekannter beschädigt Damenfahrrad

Eine Frau aus dem nördlichen Landkreis erstattete bei der Polizei Kronach Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl an ihrem Fahrrad. Die Geschädigte hatte ihr rosafarbenes Damenrad am Bahnhaltepunkt in Stockheim abgestellt und versperrt. In der Zeit vom 3. bis 5. September machte sich ein Unbekannter am Fahrrad zu schaffen, beschädigte Reifen und Kette und entwendete das am Lenker angebracht Frontlicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro, der Entwendungsschaden auf circa 20 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 09261/5030 entgegen. pol