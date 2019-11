Unbekannter beschädigt Bäume

Ein bislang Unbekannter hat auf einem Privatgrundstück in der Waldstraße von fünf Laubbäumen die Rinde entfernt. Der Unbekannte wollte wohl die Bäume vorsätzlich zum Absterben bringen, so die Polizei. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol