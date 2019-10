Lichtenfels vor 17 Stunden

Unbekannter beschädigt Autospiegel

Am Dienstag parkte eine 56-jährige Frau ihren silberfarbenen Golf am rechten Fahrbahnrand in der Kronacher Straße beim Landratsamt. In der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr beschädigte ein anderer Verkehrste...