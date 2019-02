Burgebrach vor 11 Stunden

Unbekannter beschädigt Außenspiegel

Am Montag zwischen 19 und 20.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz des Hallenbads in der Ampferbacher Straße geparktes Auto. Der Schaden am linken Außenspiegel des grauen Opel Astra...