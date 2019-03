Unbekannter begeht Fahrerflucht

Zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen den Kotflügel eines in der Industriestraße in Hirschaid am Edeka-Parkplatz abgestellten Pkw gestoßen. Obwohl an dem roten Renault Clio ein Schaden von mindestens 600 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. Hinweise nimmt die Inspektion Bamberg-Land, 0951/9129310, entgegen.