Unbekannter bedroht Frau

Eine Anwohnerin war am Montag gegen 16 Uhr in der Unteren Fischergasse in Haßfurt unterwegs. Während sie dort lief, beschimpfte sie lautstark ein Mann mit unflätigen Ausdrücken und bedrohte sie mit "Abstechen". Die verbalen Ausfälle wurden zwar in einiger Entfernung und grundlos ausgestoßen, waren jedoch geeignet, die Frau einzuschüchtern und Unbehagen auszulösen. Der Täter, den die Polizei sucht, wird als etwa 30-jähriger Mann beschrieben; er hat eine normale Statur, ist etwa 165 Zentimeter groß. Weitere Merkmale: Glatze, Brille, gelbe Zähne und fränkischer Dialekt. Die Frau ignorierte den Mann, der in Richtung Schweinfurter Straße schließlich verschwand.