Unbekannter Autofahrer schneidet Kurve

Totalschaden entstand einem Autofahrer am Montagnachmittag auf der Straße zwischen Premich und Steinach. Gegen 17 Uhr verlor ein 18-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er einem unbekannten Pkw im Kurvenbereich ausweichen musste, der die Kurve schnitt. Das Auto des 18-Jährigen hatte Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Hinweise von Zeugen können an die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, gerichtet werden. pol