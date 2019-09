Am Mittwochabend gelangte ein bisher unbekannter Täter auf das Gelände eines Gartencenters in der Heiligenfelder Allee, indem er den Spanndraht des Zaunes durchschnitt und diesen hochschob. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr im Bereich der Therme oder des Gartencenters Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol