Unbekannte zerkratzen einen Opel

Am Dienstag zwischen 11 und 13.55 Uhr parkte ein brauner Opel Astra auf der Straße vor einem Anwesen in der Eremitenstraße in Bad Staffelstein. Als die 26-jährige Nutzerin wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie auf der Beifahrerseite Kratzer feststellen, die mutwillig verursacht wurden. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22230 in Verbindung zu setzen. pol