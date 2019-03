Unbekannte zapfen Diesel von Lkw ab

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagnachmittag hebelten in Waizendorf unbekannte Täter den Tankdeckel eines Lkw auf und pumpten rund 200 Liter Diesel im Wert von 260 Euro ab. Das Fahrzeug stand innerhalb einer eingezäunten Baustelle in der Frensdorfer Straße. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen. pol