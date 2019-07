Unbekannte zapfen Diesel aus Bagger ab

An einem am Kieswerk Theres abgestellten Bagger brachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag gegen 4.50 Uhr den Tankdeckel auf und entwendeten aus dem Tank rund 200 Liter Diesel. Der gelbe Bagger (Volvo) stand an einem Baggerloch zwischen Wülflingen und Obertheres, südlich der Staatsstraße 2447 (frühere Bundesstraße 26).

Die Täter fuhren einen Pkw-Transporter (eventuell Fiat oder Renault) mit weißem Führerhaus. Der Schaden wird auf knapp 300 Euro geschätzt. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise auf die Täter, Telefonnummer 09521/9270. Wer hat Verdächtiges beobachtet?