Haßfurt vor 15 Stunden

Unbekannte zapfen Diesel ab

Aus einer am Hafen in Haßfurt geparkten Sattelzugmaschine wurden in der Zeit von Samstag- bis Sonntagmorgen rund 20 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 25 Euro abgezapft und entwendet. Hinweise erbitte...