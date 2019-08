Unbekannte wollten zwei Automaten sprengen

In der Nacht zum Mittwoch gegen 23 Uhr versuchten Unbekannte im Wasserlosener Ortsteil Wülfershausen einen Zigarettenautomat unter anderem durch Sprengen gewaltsam zu öffnen. Der angerichteten Sachschaden an dem in der Schwemmelsbacher Straße aufgehängten Automaten beläuft sich auf einige tausend Euro.

Hoher Sachschaden

In den frühen Donnerstagmorgenstunden, gegen 3.25 Uhr, versuchten ebenfalls Unbekannte einen in Gauaschach in der Ludwigstraße aufgehängten Zigarettenautomat zu sprengen. Beute machten die Täter nicht, richteten allerdings ebenfalls Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro an. Im Zusammenhang mit diesem Fall bemerkte ein Zeuge einen verdächtigen Mofafahrer im Bereich des Tatortes, der nach der Tat in Richtung Büchold oder Lager davonfuhr.

Bereits am 12. Juli waren in Gauaschach sowie am 16. und 28. Juli in Arnstein Zigarettenautomaten beschädigt worden, berichtete die Polizei. Von den unbekannten Tätern vollkommen unterschätzt wird immer wieder die große Gefahr für ihre eigene Gesundheit, wenn sie mit Silvesterböllern versuchen, Zigaretten- oder andere Automaten aufzusprengen, um in der Regel, wenn überhaupt, relativ geringe Beute zu machen, schreibt die Polizei weiter.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Schweinfurt unter Tel.: 09721/202 17 31 zu melden. pol