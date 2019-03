Unbekannte werfen Steine auf ein Fenster

Unbekannte warfen in der Nacht zum Donnerstag fünf Steine gegen das Fenster eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Frankenstraße in Aidhausen. Ein Fenster ging dabei zu Bruch, ein weiteres hielt den Steinen stand. Zur Tatausführung musste vermutlich das Nachbargrundstück betreten werden. Durch die Steinwürfe entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.