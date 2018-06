Unbekannte werfen Steine auf Auto

pol



Einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachten bislang Unbekannte am Montag in der Zeit zwischen 7.20 und 16.20 Uhr am Auto einer 18-Jährigen in der Seidmannsdorfer Straße. Der Mercedes der Dame aus Grub am Forst, der auf einem Parkplatz abgestellt war, wurde mit mehreren Steinen beworfen. Auf dem Autodach und an der Fahrzeugflanke entstanden dadurch mehrere Kratzer. Außerdem wurde die linke hintere Tür durch einen Steinwurf eingedellt. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegen.