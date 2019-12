Unbekannte werfen Scheibe von VW ein

In der Nacht auf Sonntag warfen Unbekannte in der Schlesierstraße die Scheibe der Beifahrertüre eines VW ein. Aus dem Fahrzeug selbst wurde nichts entwendet. Dennoch entstand ein Sachschaden von mindestens 800 Euro, teilt die Coburger Polizeiinspektion mit, die wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug ermittelt. Zeugenhinweise hierzu werden unter Telefon 09561/645209 entgegengenommen. pol