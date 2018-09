Unbekannte werfen Motorrad um

Unbekannte warfen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein geparktes Motorrad um. Die Suzuki war auf einer Parkfläche in der Straße Am Rabersbach ordnungsgemäß abgestellt. Die Täter hoben sie anscheinend vom Seitenständer und ließen sie auf die rechte Seite fallen, so dass ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Dies teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit, die um Zeugenhinweise bittet. red