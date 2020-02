Am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr, findet im Haus des Gastes ein Bildvortrag von und mit Weltenbummler Rolf Abicht statt. Er wird in die unbekannte Welt des Kaukasus führen. Orthodoxe Kirchen, Klöster, die lebhafte Hauptstadt Tiflis und Bergwanderungen in unberührter Natur mit einer herbstlichen Berglandschaft in Swanetien, Georgiens ursprünglichster Region. Die Besucher erwartet eine Mischung aus eurasischer Kultur, Geschichte und unberührten Berglandschaften. Auch das georgische Dorf Schatili, wo mittelalterliche Architektur noch fast vollständig erhalten ist, zeigt Weltenbummler Abicht in seinem Filmbericht über seine Trekkingreise. Der Eintritt ist frei. Foto: Abicht