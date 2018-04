Unbekannte verwüsten Gartenhaus

Schon etwas länger zurückliegen dürften die Beschädigungen, die Unbekannte an einem Gartenhaus auf einem unbebauten Grundstück westlich des Baugebiets Flürlein hinterlassen haben. Sie schlugen die Fensterscheiben ein, brachen ein Vorhängeschloss an der Hütte auf und verschmierten und verkratzten eine Tischgarnitur aus Holz. Außerdem entwendeten die Täter einen massiven Grill und eine Holzbank, die vor dem Gartenhaus standen. Die Tat könnte von Jugendlichen begangen worden sein, die sich angeblich öfters in der Nähe des "Hexenhäuschen" genannten Anwesens aufhalten sollen. Der Entwendungsschaden wird auf 100 Euro, der Sachschaden auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Stadtsteinach unter Telefon 09225/96300-0. pol