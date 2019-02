Unbekannte versprühen Feuerlöschpulver

Im Laufe des vergangenen Samstags versprühte ein Unbekannter im ersten Obergeschoss bei den Toiletten im leerstehenden Atrium am Bahnhof einen Feuerlöscher. Der Täter brach hierzu den Feuerlöschkasten auf, um an den Feuerlöscher zu gelangen, und richtete Sachschaden von etwa 100 Euro an. Um Hinweise auf den Täter bitten die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210.