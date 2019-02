Unbekannte verkratzen schwarzen BMW

Die linke Fahrzeugseite eines in der Ortsstraße "Schwemme" geparkten schwarzen BMWs verkratzten unbekannte Täter am vergangenen Samstag zwischen 20 und 21.30 Uhr. Der durch diese mutwillige Sachbeschädigung entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 2000 Euro. Wem sind an dem Fahrzeug verdächtige Personen aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefonnummer 0951/9129-310, entgegen.