Mit einem spitzen Gegenstand verkratzten in Gerach unbekannte Täter die Heckklappe eines grauen VW Golf. Das Fahrzeug stand vom 13. Oktober, 14 Uhr, bis 17. Oktober, 18 Uhr, in der Friedrichstraße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Wem sind verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310.