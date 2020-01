Unbekannte verkratzen geparkten Kia

Die Heckklappe eines Kia Stonic verkratzten Unbekannte zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmittag. Der Pkw stand zur Tatzeit im Hinterhof eines Anwesens in der Karlstraße in Hallstadt. Der angerichtete Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Wem sind an dem blauen Pkw verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310.